डूबते शहर, खिसकते पहाड़, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का अधिकांश हिस्सा बाढ़-बारिश से त्राहिमाम कर रहा है…कहीं बाढ़ से शहर डूबे हुए है तो कही पहाड़ खिसकने से जान आफत में बनी हुई है…दिल्लीवासियों पर इस वक्त मुश्किलें टूट पड़ी है..एक तरफ बारिश नहीं रुक रही है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है…यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों की नींद उड़ा रहा है…वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है…
राष्ट्रीय
