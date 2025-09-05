Patrika LogoSwitch to English

डूबते शहर, खिसकते पहाड़, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

दिल्लीवासियों पर इस वक्त मुश्किलें टूट पड़ी है..एक तरफ बारिश नहीं रुक रही है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 05, 2025

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का अधिकांश हिस्सा बाढ़-बारिश से त्राहिमाम कर रहा है…कहीं बाढ़ से शहर डूबे हुए है तो कही पहाड़ खिसकने से जान आफत में बनी हुई है…दिल्लीवासियों पर इस वक्त मुश्किलें टूट पड़ी है..एक तरफ बारिश नहीं रुक रही है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है…यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों की नींद उड़ा रहा है…वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है…

Published on:

05 Sept 2025 03:14 pm

राष्ट्रीय

60 करोड़ के घोटाले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

Lookout notice issued against Shilpa Shetty and Raj Kundra
राष्ट्रीय

HC जज बने चीफ जस्टिस के भांजे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने जताई आपत्ति; जानें क्या है प्रक्रिया

Rajasthan High Court
राष्ट्रीय

B से बीड़ी, B से बिहार, केरल कांग्रेस के ट्वीट ने खड़ा किया सियासी तूफान, JDU-BJP ने घेरा

There was a ruckus over the post of Kerala Congress
राष्ट्रीय

26/11 हमले के बाद मुंबई को फिर से दहलाने की साजिश! 400 किलो RDX के साथ 14 पाकिस्तानी आतंकी शहर में मौजूद

Mumbai police on alert after bomb threat
राष्ट्रीय

केरल की पहली फॉरेंसिक सर्जन की मौत, मर्डर की गुत्थियां सुलझाने में थीं एक्सपर्ट, Dr Sherly Vasu की दमदार शख्सियत के बारे में जानें

sherly vasu
राष्ट्रीय
