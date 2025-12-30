New Train: 5 जनवरी से मुंबई से चलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन, जानें रूट और अन्य जानकारियां

नए साल में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है! पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और जयपुर के बीच एक विशेष नॉन स्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन बिना किसी ठहराव के सीधे दोनों महानगरों को जोड़ेगी, जिससे यात्रा के समय में बड़ी बचत होगी।