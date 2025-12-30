30 दिसंबर 2025,

मुंबई

New Train: 5 जनवरी से मुंबई से चलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन, जानें रूट और अन्य जानकारियां

Mumbai to Jaipur New Train: यात्रियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई से एक नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 30, 2025

Mumbai jaipur nonstop superfast special train

नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की घोषणा (Photo: IANS)

नए साल में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है! पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और जयपुर के बीच एक विशेष नॉन स्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन बिना किसी ठहराव के सीधे दोनों महानगरों को जोड़ेगी, जिससे यात्रा के समय में बड़ी बचत होगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, ट्रेन संख्या 09706/09705 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल कुल 16 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन विशेष किराये पर चलाई जाएगी और खास तौर पर मुंबई तथा राजस्थान के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देगी।

ट्रेन संख्या 09706 (बांद्रा टर्मिनस से जयपुर)-

यह ट्रेन सभी सोमवार को दोपहर 14:40 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 08:45 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 09705 (जयपुर से बांद्रा टर्मिनस)-

यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को रात 18:40 बजे जयपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 4 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक यात्रियों के लिए चलेगी।

कोच संरचना कैसी होगी?

यात्रियों की सुविधा के लिए 09706/09705 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में सभी श्रेणियों के कोच उपलब्ध होंगे। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी) और स्लीपर क्लास कोच होंगे।

31 दिसंबर से शुरू होगी बुकिंग (Booking Details)

ट्रेन संख्या 09706 के टिकटों की बुकिंग 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। यात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट या किसी भी रेलवे पीआरएस (PRS) काउंटर से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं।

Updated on:

30 Dec 2025 08:14 pm

Published on:

30 Dec 2025 08:05 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / New Train: 5 जनवरी से मुंबई से चलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन, जानें रूट और अन्य जानकारियां

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

