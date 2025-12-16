‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ विधेयक का विरोध, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की चंद्रशेखर की बोलती बंद

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान करने वाला विधेयक पेश किया। विधेयक का नाम ‘सबका बीमा सबकी सुरक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025’ है। कुछ सदस्यों ने विधेयक के नाम पर उद्देश्य और भाषा से जुड़ी आपत्ति जताई। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं जो चर्चा का हिस्सा होना चाहिए और विधेयक पेश किए जाने के समय ये नहीं उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन का व्यापक काम हुआ है।