आसमानी आफत लाएगी तबाही, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देशभर में मानसून का असर जारी है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठी नमी के कारण मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने गुजरात के कई जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना है। यहां 21 सेमी से अधिक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को आंशिक रूप से बादल और हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। IMD ने इस दिन के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र के कोंकण और घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में 6 से 9 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश, गरज-चमक और आंधी की संभावना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम की स्थिति अत्यधिक सक्रिय रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इन दोनों राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ मूसलधार बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे और निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिलों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।