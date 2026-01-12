बेटी को गोद में उठाने से पहले ही दुनिया छोड़ गया फौजी पिता, स्ट्रेचर पर लेटी पत्नी ने दी अंतिम विदाई, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू

नियति का खेल भी कितना क्रूर हो सकता है, इसकी एक हृदय विदारक मिसाल महाराष्ट्र के सतारा जिले में देखने को मिली। भारतीय सेना के जवान प्रमोद जाधव (Pramod Jadhav), जो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे, एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। सबसे दुखद यह रहा कि उनकी मौत के महज चंद घंटे बाद उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। वह पिता जिसने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी नन्ही परी को एक बार गोद में भी न उठा सका।