12 जनवरी 2026,

सोमवार

बेटी को गोद में उठाने से पहले ही दुनिया छोड़ गया फौजी पिता, स्ट्रेचर पर लेटी पत्नी ने दी अंतिम विदाई, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू

सेना के जवान प्रमोद की बाइक को पीछे से एक पिकअप ने टक्कर मार दी थी। गिरने के बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना का वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रहा है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 12, 2026

army jawan dies before daughters birth in Maharashtra

बेटी के जन्म से पहले फौजी पिता की मौत (Photo: X/@nehraji779)

महाराष्ट्र के सातारा जिले से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। भारतीय सेना के जवान प्रमोद जाधव (Pramod Jadhav) की सड़क हादसे में मौत हो गई, वह भी अपनी बेटी के जन्म से महज कुछ घंटे पहले। यह त्रासदी न सिर्फ एक परिवार के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरे शोक का कारण बन गई है।

नियति का खेल भी कितना क्रूर हो सकता है, इसकी एक हृदय विदारक मिसाल महाराष्ट्र के सतारा जिले में देखने को मिली। भारतीय सेना के जवान प्रमोद जाधव (Pramod Jadhav), जो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे, एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। सबसे दुखद यह रहा कि उनकी मौत के महज चंद घंटे बाद उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। वह पिता जिसने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी नन्ही परी को एक बार गोद में भी न उठा सका।

प्रमोद जाधव सातारा के परली इलाके के रहने वाले थे और इन दिनों पितृत्व अवकाश पर घर आए हुए थे। उनकी पत्नी को प्रसव के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान प्रमोद बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी एक कचरा ढोने वाले पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिर पड़े और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

दर्दनाक बात यह रही कि प्रमोद के निधन के करीब 8 घंटे बाद उनकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। जिस बेटी को वह गोद में लेने का सपना देख रहे थे, उसे देखने से पहले ही यह वीर जवान दुनिया से चला गया।

रविवार को प्रमोद जाधव का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान जो दृश्य सामने आए, उन्होंने हर आंखें नम कर दी। अस्पताल से उनकी पत्नी को स्ट्रेचर पर ही अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। उनके साथ उनकी नवजात बेटी भी थी, जिसे एक परिजन गोद में लिए खड़ा था। पत्नी बार-बार अपने पति की ओर हाथ बढ़ाती नजर आईं, यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को चीर गया।

यह वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रही है

इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोग एक तरफ देश के लिए समर्पित एक सैनिक के जाने का शोक मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस परिवार के दर्द को महसूस कर रहे हैं, जहां खुशियों ने जन्म लेने से पहले ही मातम का रूप ले लिया।

12 Jan 2026 12:25 pm

12 Jan 2026 12:22 pm

