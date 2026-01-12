हिमाचल के सोलन में लगी भीषण आग, आठ साल की मासूम जिंदा जली, छह घर जल कर हुए खाक

खबरों के अनुसार, आग फैलते समय कई LPG सिलेंडर इसके संपर्क में आकर फटने लगे। एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से हालात बेकाबू हो गए और आग काफी ज्यादा फैल गई। सिलेंडर के धमाकों की आवाज से दूर तक सनसनी मच गई। डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। कई दुकानें और मकान पूरी तरह से जल चुके थे और लाखों रुपये का सामान भी खाक हो गया था।