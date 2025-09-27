सोनम वांगचुक का पाकिस्तान कनेक्शन.! लद्दाख डीजीपी का चौंकाने वाला खुलासा

लेह में हुई हिंसा और उसके बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गृहमंत्रालय द्वारा लगे आरोप के बीच सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वांगचुक पर आरोप पाकिस्तान से कनेक्शन के भी लगे हैं और उनकी फंडिग भी संदेह के घेरे में आ गई है। इस बीच लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि पुलिस वांगचुक के कथित पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच कर रही है।दरअसल, लद्दाख के डीजीपी जामवाल ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने हाल ही में एक पाकिस्तानी पीआईओ (खुफिया ऑपरेटिव) को गिरफ्तार किया है जो उनके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा था। डीजीपी ने सोनम वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में डॉन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसलिए उन पर बड़े गंभीर सवालिया निशान हैं।