टैक्सपेयर्स के लिए खास न्यू इनकम टैक्स बिल, जाने किसे कितना फायदा ?

सोमवार को लोकसभा(Lok Sabha) में नया आयकर विधेयक 2025(New Income Tax Bill 2025) पारित हुआ और इसमें जहां 63 साल पुराने अधिनियम के कई कानूनों को बरकरार रखा गया है, तो वहीं कई नए संशोधनों को भी लागू किया गया है…इनमें दो अहम चीजों के बारे में बात करें, तो पहली ये है कि सरकार ने मौजूदा टैक्स एक्ट की तरह ही टीडीएस दावों(TDS Claim) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न(ITR) दाखिल करने की सुविधा और दूसरी धार्मिक-सह-धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए गुमनाम दान पर टैक्स छूट(Tax Relief) को जारी रखा है..