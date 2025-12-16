आंधी-तूफान, बारिश और बर्फबारी, इन राज्यों में IMD का ट्रिपल अलर्ट.!

दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है और मौसम अभी भी अपने नए-नए रंग दिखा रहा है। एक ओर जहां सुबह के समय कोहरा, दिन के समय शीतलहर और रात को कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली में प्रदूषण की मार से लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से ताजा भविष्यवाणी की है। इसके अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में भारी बारिश, आंधी-तूफान के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखेगा। यानी मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 से 72 घंटे बहुत संवेदनशील रहने वाले हैं। इसके पीछे का कारण है 17 दिसंबर से सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। बहरहाल, IMD ने कई राज्यों में ठंड और भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।