राष्ट्रीय

PM Modi Japan Visit: आखिर क्यों पीएम को दी “दारुमा डॉल” ? जानें जापान की इस गुड़िया का राज !

Story Behind Daruma Doll: पीएम को भेंट की गई (PM Modi Japan Visit) दारुमा गुड़िया का भारत से एक विशेष नाता है. दारुमा गुड़िया प्रतीकात्म रूप में उस बौद्ध भिक्षु से जुड़ा है, जिसने जापान में जेन बौद्धधर्म की स्थापना की

भारत

Kripa Shankar Sharma

Aug 29, 2025

PM Modi Japan Visit: जापान में दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी Shorinzan ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष गुड़िया भेंट की, जिसे जापान में ‘दारुमा डॉल’ (Daruma Doll Gifted To PM Modi) कहा जाता है. इस दारुम डॉल का भारत से काफी पुराना नाता है. ऐसे में जानते हैं कैसे जापान के एक विशेष प्रतीक चिह्न का भारत से पुराना कनेक्शन है और क्या है DARUMA Doll, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

Published on:

29 Aug 2025 11:07 pm

PM Modi Japan Visit: आखिर क्यों पीएम को दी "दारुमा डॉल" ? जानें जापान की इस गुड़िया का राज !

