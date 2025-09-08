Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Punjab Flood : पीएम मोदी के दौरे से पहले पंजाब में ऐसे हैं बाढ़ के हालात

NDRF और पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया है। बचाव अभियान के दौरान NDRF की टीम ने बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 08, 2025

पंजाब में आई बाढ़ से सबकुछ तबाह हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ की चपेट में आए लोगों को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के कावांवाली और आस-पास के गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। NDRF और पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया है। बचाव अभियान के दौरान NDRF की टीम ने बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे है।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 10:48 pm

Hindi News / National News / Punjab Flood : पीएम मोदी के दौरे से पहले पंजाब में ऐसे हैं बाढ़ के हालात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

पेंशन के बाद अब जगदीप धनखड़ ने कर दी एक और मांग, मंत्रालय को लिखा पत्र

Former Vice President Jagdeep Dhankhar
राष्ट्रीय

आर्थिक प्रथाएं सबको लाभ दें, अन्यथा वैश्विक व्यवस्था प्रभावित: BRICS समिट में जयशंकर की चेतावनी

S Jaishankar
राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी को इन दो पार्टियों ने दिया समर्थन, सुदर्शन रेड्डी बोले- जीत निश्चित

राष्ट्रीय

Swiggy पर खाना 81% तक महंगा! ग्राहक का सोशल मीडिया पर बड़ा दावा, जानिए क्या है मामला

Swiggy Overcharging Issue
कारोबार

विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंसे TMC विधायक शौकत मोल्ला, मानहानि का मुकदमा दर्ज

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.