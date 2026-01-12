12 जनवरी 2026,

सोमवार

दो बार बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, AIIMS में भर्ती; जानें अब कैसी है तबीयत

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया, क्योंकि वीकेंड में वह दो बार बेहोश हो गए थे।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 12, 2026

jagdeep-dhankhar

Jagdeep Dhankhar (photo - ani )

Jagdeep Dhankhar Health Update: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वे दो बार बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है।

पूर्व उपराष्ट्रपति दिल्ली AIIMS में भर्ती

अधिकारियों ने बताया कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया, क्योंकि वीकेंड में वह दो बार बेहोश हो गए थे। एम्स के अधिकारियों ने उनकी सेहत को लेकर शुरुआती जानकारी साझा की है, लेकिन अभी भी कई टेस्ट होने बाकी हैं।

जगदीप धनखड़ दो बार हुए बेहोश

स्वास्थ्य अपडेट देते हुए अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को वे वॉशरूम गए थे, तो दो बार बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच की सलाह दी गई। एक अधिकारी ने बताया, आज वह चेकअप के लिए AIIMS गए थे, जब डॉक्टरों ने जोर दिया कि उन्हें टेस्ट के लिए भर्ती होना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल जाँच के हिस्से के तौर पर डॉक्टर MRI करने की उम्मीद कर रहे हैं।

21 जुलाई को दिया था उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा

आपको बता दें कि 74 वर्षीय धनखड़ ने पिछले साल 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा अचानक था और उस समय इसने कई अटकलों को जन्म दिया था। इस्तीफे के बाद, धनखड़ बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखे।

Updated on:

12 Jan 2026 06:05 pm

Published on:

12 Jan 2026 05:49 pm

Hindi News / National News / दो बार बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, AIIMS में भर्ती; जानें अब कैसी है तबीयत

