दो बार बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, AIIMS में भर्ती; जानें अब कैसी है तबीयत

स्वास्थ्य अपडेट देते हुए अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को वे वॉशरूम गए थे, तो दो बार बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच की सलाह दी गई। एक अधिकारी ने बताया, आज वह चेकअप के लिए AIIMS गए थे, जब डॉक्टरों ने जोर दिया कि उन्हें टेस्ट के लिए भर्ती होना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल जाँच के हिस्से के तौर पर डॉक्टर MRI करने की उम्मीद कर रहे हैं।