मौसम का अचानक ‘यू टर्न’, इन राज्यों में होगी भारी बारिश.!अगले कुछ दिन सावधान..!

देशभर में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर मार्च के अंतिम दिनों में जहां तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव के पीछे लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती प्रणाली को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। यहां हल्की बारिश, गरज-चमक और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।