विदाई से पहले ‘महातूफान’, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 25 सितंबर के आस-पास बरसात देखने को मिल सकती है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 21, 2025

देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने काफी तांडव मचाया है…हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश से भयंकर तबाही हुई है तो वहीं कई जगहों पर आज भी भारी बरसात के आसार हैं…भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब अपने विदाई मोड में आ चुका है लेकिन वापस जाते-जाते ये कई हिस्सों में काफी बरसात कराकर जाएगा…तो वहीं उसका कहना है कि बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर के आसपास एक साइक्लोनिक प्रेशर बनता दिख रहा है जो कि 25 सितंबर के आस-पास सक्रिय हो सकता है…

Updated on:

21 Sept 2025 02:52 pm

Published on:

21 Sept 2025 02:47 pm

विदाई से पहले 'महातूफान', इन राज्यों में चेतावनी जारी!

