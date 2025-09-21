विदाई से पहले ‘महातूफान’, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

No video available
देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने काफी तांडव मचाया है…हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश से भयंकर तबाही हुई है तो वहीं कई जगहों पर आज भी भारी बरसात के आसार हैं…भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब अपने विदाई मोड में आ चुका है लेकिन वापस जाते-जाते ये कई हिस्सों में काफी बरसात कराकर जाएगा…तो वहीं उसका कहना है कि बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर के आसपास एक साइक्लोनिक प्रेशर बनता दिख रहा है जो कि 25 सितंबर के आस-पास सक्रिय हो सकता है…
