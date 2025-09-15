वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है…सीजेआई बीआर गवई(CJI Gavai) ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है…सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ(Waqf Amendment Act) प्रावधानों पर रोक लगा दी है…अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम(Muslims) का पालन करने की शर्त रखी गई थी…कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा…इसके अलावा, धारा 3 (74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है…