राष्ट्रीय

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 15, 2025

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है…सीजेआई बीआर गवई(CJI Gavai) ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है…सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ(Waqf Amendment Act) प्रावधानों पर रोक लगा दी है…अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम(Muslims) का पालन करने की शर्त रखी गई थी…कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा…इसके अलावा, धारा 3 (74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है…

Published on:

15 Sept 2025 02:50 pm

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

