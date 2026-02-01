Taapsee Pannu Exclusive Interview : 80 बलात्कार रोज.. आखिर कब तक.? तापसी पन्नू ने जताई चिंता

महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना के बाद ये वक्त खुद से सवाल पूछने का है कि हम किस तरह की अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच के पतन की भी ओर इशारा करती हैं। यह कहना है बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का। तापसी अपनी अपकमिंग फिल्म अस्सी के प्रमोशन के लिए राजस्थान पत्रिका के स्टूडियो पहुंची थी। उन्होंने बताया कि फिल्म इस तरह विकृत सोच पर ही सवाल खड़े कर रही है। फिल्म देखने के बाद दर्शक ही न्याय करेंगे कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इस दौरान तापसी ने फिल्म से हटकर अन्य विषयों पर भी बेबाकी से बात की। आप भी देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू