अफगान दूतावास में तालिबानी झंडा..? तिलमिलाए मुत्ताकी, जोरदार भिडंत.! देखिए वीडियो

दिल्ली के चाणक्य पुरी इलाके में बने अफगानिस्तान के दूतावास के ऊपर अभी भी अफगानिस्तान का पारंपरिक झंडा लहरा रहा है। मुत्ताकी की टीम ने इस झंडे पर आपत्ति जताते हुए तालिबान का सफेद झंडा लगाने की मांग की, जिस पर कलमा लिखा हुआ है। इसके साथ ही मीडिया से वार्ता के लिए मुत्ताकी की टेबल के पीछे तालिबान के बड़े झंडे लगाने की मांग की। मगर, दूतावास के कर्मचारियों ने ऐसा नहीं करने दिया।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 11, 2025

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सात दिन के भारत दौरे पर है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अफगानी दूतावास में उस वक्त हंगामा हो गया। जब मुत्ताकी को दूतावास में तालिबानी झंडा नजर नहीं आया। इस पर मुत्ताकी तिलमिला गए और दूतावास के कर्मचारियों के साथ जमकर बहस हुई। दरअसल, अफगानी दूतावास के कर्मचारियों ने तालिबान विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबानी सफेद झंडा नहीं लगने दिया। अफगानिस्तान की पिछली राष्ट्रीय सरकार की ओर से नियुक्त दूतावास के कर्मचारियों का तर्क था कि भारत सरकार ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, इसलिए वे दूतावास के अंदर या बाहर तालिबान का झंडा नहीं लगने देंगे। काफी देर तक बहस के बाद भी तालिबानी झंडा नहीं लगा तो मुत्ताकी की टीम ने मेज पर छोटा सफेद झंडा रखकर मीडिया से बात की।

Published on:

11 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / National News / Videos / अफगान दूतावास में तालिबानी झंडा..? तिलमिलाए मुत्ताकी, जोरदार भिडंत.! देखिए वीडियो

