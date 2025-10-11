अफगान दूतावास में तालिबानी झंडा..? तिलमिलाए मुत्ताकी, जोरदार भिडंत.! देखिए वीडियो

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सात दिन के भारत दौरे पर है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अफगानी दूतावास में उस वक्त हंगामा हो गया। जब मुत्ताकी को दूतावास में तालिबानी झंडा नजर नहीं आया। इस पर मुत्ताकी तिलमिला गए और दूतावास के कर्मचारियों के साथ जमकर बहस हुई। दरअसल, अफगानी दूतावास के कर्मचारियों ने तालिबान विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबानी सफेद झंडा नहीं लगने दिया। अफगानिस्तान की पिछली राष्ट्रीय सरकार की ओर से नियुक्त दूतावास के कर्मचारियों का तर्क था कि भारत सरकार ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, इसलिए वे दूतावास के अंदर या बाहर तालिबान का झंडा नहीं लगने देंगे। काफी देर तक बहस के बाद भी तालिबानी झंडा नहीं लगा तो मुत्ताकी की टीम ने मेज पर छोटा सफेद झंडा रखकर मीडिया से बात की।