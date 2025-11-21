भारत आए तालिबानी मंत्री नूरुद्दीन अजीजी का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची.!

भारत और अफगानिस्तान के बीच बड़ी डील हुई है। जिसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है। दिल्ली की 5 दिवसीय यात्रा पर आए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के वाणिज्य मंत्री अल-हज नूरुद्दीन अजीजी ने संबधों में सुधार की नई पहल की है। उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि जल्द ही दोनों देशों के बीच मालवाहक उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसकी पुष्टि करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी आनंद प्रकाश ने कहा कि काबुल से दिल्ली और काबुल से अमृतसर के बीच मार्गों पर हवाई माल ढुलाई गलियारा फिर से चालू कर दिया गया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जमीनी रास्ते बंद कर दिए हैं। इससे अफगानिस्तान का व्यापार प्रभावित हो रहा है। अजीजी पांच दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना है। वे अफगानिस्तान के कृषि उत्पादों को भारत में निर्यात करने पर भी जोर दे रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है।