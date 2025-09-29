Patrika LogoSwitch to English

Tamil Nadu Stampede: क्या लगेगी राजनेताओं के दिखावे पर लगाम ? डिजिटल और सोशल युग में ऐसी रैलियों की क्या जरूरत ? ये मौतें जवाब मांगती हैं !

Tamil Nadu Stampede: पूरे घटनाक्रम में सवाल उठता है की भीड़ में तो वैसे ही भय और डर का माहौल था फिर पुलिस को लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया, जहां लोगों को भीड़ से निकालने की जरूरत थी वहां और डर क्यों पैदा किया गया, एक बच्ची जब नहीं मिल रही थी, तो अभिनेता ने कार्यक्रम तुरंत क्यों नहीं रोका, पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, देखें तमिलनाडु (Tamil Nadu Stampede) में भगदड़ घटना थी या साजिश...

भारत

image

Kripa Shankar Sharma

Sep 29, 2025

Tamil Nadu Stampede: लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ और बढ़ती गर्मी, इस दौरान अचानक पता चलता है की एक 9 साल की बच्ची गायब हो गई और फिर जो हुआ वो रुला देगा, तमिलनाडु ( Tamil Nadu Stampede ) के करुर (Karur Stampede) में टीवीके प्रमुख (TVK Chief) और अभिनेता से नेता बने विजय (Actor Vijay Thalapathy) की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई. रैली में भारी भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मच गई. 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं. भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे, जो अचानक उग्र भीड़ (Vijay Rally Stampede News) में फंसकर बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, अब इस पूरे घटनाक्रम में सवाल उठता है की भीड़ में तो वैसे ही भय और डर का माहौल था फिर पुलिस को लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया, जहां लोगों को भीड़ से निकालने की जरूरत थी वहां और डर क्यों पैदा किया गया, एक बच्ची जब नहीं मिल रही थी, तो अभिनेता ने कार्यक्रम तुरंत क्यों नहीं रोका, पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, देखें तमिलनाडु (Tamil Nadu Stampede) में भगदड़ घटना थी या साजिश, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

Published on:

29 Sept 2025 04:58 pm

Tamil Nadu Stampede: क्या लगेगी राजनेताओं के दिखावे पर लगाम ? डिजिटल और सोशल युग में ऐसी रैलियों की क्या जरूरत ? ये मौतें जवाब मांगती हैं !

