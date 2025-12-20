टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल बाहर, ईशान किशन की एंट्री.. देखिए पूरी स्क्वाड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही है। चयनकर्ताओं ने सबसे चौंकाने वाला फैसला उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर किया है। भारतीय टीम की बात करें तो
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन। आपको बता दें टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें भारत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा।
