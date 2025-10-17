स्वदेशी तेजस ने भरी पहली उड़ान, चीन-पाक की उड़ी नींद.. जानिए खासियत

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के नासिक स्थित नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने ‘एलसीए एमके1ए की तीसरी उत्पादन लाइन’ और ‘एचटीटी-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन’ का भी उद्घाटन किया। नासिक से आज पहली बार तेजस MK-1A ने उड़ान भरी है। इस उत्पादन से भारतीय वायुसेना की समग्र शक्ति और क्षमता में वृद्धि होगी। राजनाथ सिंह आज इन लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान के गवाह बने। उन्होंने कहा कि आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
