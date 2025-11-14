बिहार में नतीजों के बीच तेजस्वी यादव की चुनाव आयोग को सीधी धमकी.!

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इस पर आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव बौखला गए है। महागठबंधन के नेताओं के साथ इमरजेंसी बैठक के बाद तेजस्वी ने चुनाव आयोग को सीधा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर प्रशासन के लोग साल 2020 वाली ग़लतियां करेंगे, कोई अपनी हद पार करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय किया या किसी के इशारे पर कोई अधिकारी काम करेंगे तो जनता एक पैर पर खड़ी है. जनता करारा जवाब देगी।