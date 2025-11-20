नीतीश कुमार के CM बनने पर तेजस्वी यादव ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई

बिहार में नीतीश कुमार सरकार का आज से आगाज हो गया है. सीएम नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली. राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए नीतीश सरकार के शपथग्रहण के बाद बिहार की नवगठित विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है. तेजस्वी ने एक्स पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्ट लिखा है. तेजस्वी यादव ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी.