बिहार चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर, तेजस्वी-तेज प्रताप को लेकर आई बड़ी खबर

बिहार चुनावी परिणामों के रुझान ने लालू परिवार की प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 14, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा राघोपुर और महुआ सीट पर देखने को मिल रहा है। जहां राघोपुर से आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, वहीं महुआ से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की हालत और भी खराब बताई जा रही है। चौथे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने 3,000 वोटों की बढ़त बना ली है। तेजस्वी यादव, जो इस सीट को महागठबंधन का मजबूत गढ़ मानकर चल रहे थे, अब लगातार पिछड़ते दिख रहे हैं। रुझान बताते हैं कि मुकाबला बेहद नज़दीकी है, लेकिन शुरुआती बढ़त ने NDA खेमे में उत्साह बढ़ा दिया है। उधर महुआ से आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को चौथे राउंड में केवल 500 वोट मिले हैं।अब तक की कुल गिनती में तेज प्रताप यादव को सिर्फ 3100 वोट मिले हैं, जो कि उनके लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। इस सीट पर भी बीजेपी ने मजबूत बढ़त बनाई हुई है, और राउंड दर राउंड आरजेडी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इन दोनों सीटों पर मिल रहे रुझान ने लालू परिवार की प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

Published on:

14 Nov 2025 01:39 pm

