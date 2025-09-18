Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Rahul Gandhi PC: देश में सबसे बड़ा वोट चोरी स्कैम ! राहुल गांधी का मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा आरोप !

Rahul Gandhi PC : राहुल ने कहा कि यह 'हाइड्रोजन बम' नहीं है, हाइड्रोजन बम तो आने वाला है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे सीधे निशाना साधा है, राहुल गांधी ने कहा,'ज्ञानेश कुमार जी वोट-चोरों की रक्षा कर रहे हैं. यह साफ और स्पष्ट सबूत है. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है

भारत

Kripa Shankar Sharma

Sep 18, 2025

Rahul Gandhi PC: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘वोट चोरी’ (Vote Scam) से जुड़े नए सबूत पेश कर देश में बहुत बड़े स्कैम को उजागर करने का दावा ठोका ( Vote Chori ) है. राहुल ने कहा कि यह ‘हाइड्रोजन बम’ नहीं है, हाइड्रोजन बम ( Rahul Gandhi Hydrogen Bomb Statement ) तो आने वाला है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्तपर सीधे सीधे निशाना साधा है, राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Press Conference ) ने कहा, ‘ज्ञानेश कुमार जी वोट-चोरों की रक्षा कर रहे हैं. यह साफ और स्पष्ट सबूत है. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है.’ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ ‘हाइड्रोजन बम’ वाली प्रेस कांफ्रेंस ( Rahul Gandhi Exposes Election Fraud ) की है। इस प्रेस कांफ्रेंस में चुनाव आयोग (EC) पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने उस शख्स को मंच पर बुलाया जिसका वोट डिलीट किया गया है। राहुल ने कर्नाटक के उस कर्मचारी को भी सबके सामने बुलाया, जिसके मोबाइल पर वोटर का नाम डिलीट करने का मैसेज आया था। स्टेज पर आए कर्मचारी ने दावा किया कि उसने किसी तरह का मैसेज नहीं भेजा और न ही वोट डिलीट किया है। जिस वोटर का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होने का दावा किया गया, उसका नाम बबीता चौधरी बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर बबीता चौधरी का वोटर आईडी जारी करते हुए बताया कि इनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है। उन्होंने एक कर्मचारी को भी स्टेज पर बुलाया, जिसने दावा किया कि उसके नाम से मतदाता का नाम डिलीट किया गया है। शख्स ने कहा कि मेरे नाम पर 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “कर्नाटक में अलंद (Aland Constituency) एक निर्वाचन क्षेत्र है। किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। ये संख्या 6,018 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया, वहीं उन्होंने ये भी दावा ठोका की महाराष्ट्र में 6180 नाम जुड़े, पर आवेदकों को पता ही नहीं है, राहुल गांधी के इन दावों ने देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है, हालांकि चुनावों में धांधली को लेकर राहुल गांधी के इन दावों को कितनी मजबूती मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनाव में पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक हैं,उम्मीद करते हैं जल्द इस पूरी स्थिति से पर्दा उठे और वोट के अधिकारी की रक्षा हो, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट

Updated on:

18 Sept 2025 05:06 pm

Published on:

18 Sept 2025 05:04 pm

Patrika Special News
