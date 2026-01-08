500% टैरिफ की धमकी से बिखरा बाजार, एक झटके में निवेशकों के इतने करोड़ स्वाहा.. अब आगे क्या.?

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी से भारतीय शेयर बाजार सहम गया। ट्रंप की धमकी के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। जहां सेंसेक्स 780 अंक लुढ़का तो वहीं, निफ्टी में भी 264 अंक की गिरावट दर्ज की गई। लगातार चौथा दिन रहा जब बाजार में गिरावट देखी गई। सिर्फ चार दिन के दौरान ही शेयर बाजार 1600 से ज्यादा अंक टूट गया। जबकि इसी दरम्यिान निफ्टी भी 400 अंक लुढ़का। ट्रंप की धमकी का ऐसा असर हुआ कि एक झटके में ही निवेशकों के आठ लाख करोड़ स्वाहा हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.92 फीसदी या 780 अंक की गिरावट के साथ 84,180 पर बंद हुआ है। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.01 फीसदी या 264 अंक की गिरावट के साथ 25,876 पर बंद हुआ है।