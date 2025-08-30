‘गदर’ मचाने को तैयार राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की ‘तिकड़ी’, बिहार की राजनीति में नया समीकरण

बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के लिए शनिवार का दिन इसलिए अहम है क्योंकि आरा और सिवान में होने वाले रोड शो में राहुल और तेजस्वी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तिकड़ी बिहार में राजनीति के नए समीकरण बना रही है। क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का ये रोड शो बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन होगा। इसका सीधा संदेश मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल, इस तिकड़ी की एंट्री से बिहार की चुनावी पिच पर ‘तीन लड़कों’ का नया समीकरण बन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सिवान और भोजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम-यादव (MY) वोट बैंक को महागठबंधन के पक्ष में एकजुट करना है। इस यात्रा और नए गठबंधन से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद है।