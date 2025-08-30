Patrika LogoSwitch to English

‘गदर’ मचाने को तैयार राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की ‘तिकड़ी’, बिहार की राजनीति में नया समीकरण

बिहार के सियासी पिच पर अखिलेश यादव के उतरने का संकेत साफ हैं कि 'इंडिया' ब्लॉक जातिगत आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी के यादव-मुस्लिम समीकरण को अखिलेश यादव के 'पीडीए' फॉर्मूले के जरिए सियासी बूस्टर में बदलने की रणनीति मानी जा रही है।

भारत

Darsh Sharma

Aug 30, 2025

बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के लिए शनिवार का दिन इसलिए अहम है क्योंकि आरा और सिवान में होने वाले रोड शो में राहुल और तेजस्वी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तिकड़ी बिहार में राजनीति के नए समीकरण बना रही है। क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का ये रोड शो बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन होगा। इसका सीधा संदेश मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल, इस तिकड़ी की एंट्री से बिहार की चुनावी पिच पर ‘तीन लड़कों’ का नया समीकरण बन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सिवान और भोजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम-यादव (MY) वोट बैंक को महागठबंधन के पक्ष में एकजुट करना है। इस यात्रा और नए गठबंधन से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद है।

Published on:

30 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / National News / ‘गदर’ मचाने को तैयार राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की ‘तिकड़ी’, बिहार की राजनीति में नया समीकरण

