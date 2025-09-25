Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Agni Prime Missile: फटी रह गई दुनिया की आंखें ! भारत ने ट्रेन से दागी भयंकर मिसाइल !

Agni Prime Missile: भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया... कारनामा भी ऐसा की दुनिया आंखें फाड़े देखती रह गई, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जिनके पास 'कैनिस्टराइज्ड' (Agni Prime Missile) लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है

भारत

Kripa Shankar Sharma

Sep 25, 2025

Agni Prime Missile News LIVE:भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया… कारनामा भी ऐसा की दुनिया आंखें फाड़े देखती रह गई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह नई पीढ़ी की मिसाइल रेल आधारित (Rail Launcher) मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई. परीक्षण पूरी तरह सफल रहा.यह पहली बार है जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल (Agni Prime Missile LIVE launching) दागी गई. इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जिनके पास ‘कैनिस्टराइज्ड’ (Agni Prime Missile) लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है, अग्नि-प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है. यह इंटरमीडिएट रेंज (मध्यम दूरी) वाली है, जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है, क्या है इस मिसाइल की ताकत और क्या है इस मिशन का पूरा अपडेट, देखें पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 05:18 pm

Hindi News / National News / Videos / Agni Prime Missile: फटी रह गई दुनिया की आंखें ! भारत ने ट्रेन से दागी भयंकर मिसाइल !

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Viral Video: कोलकाता की बाढ़ में सांप मछली के साथ तैरता हुआ दिखा, मची खलबली !

Kolkata Floods viral video
राष्ट्रीय

Bihar Elections 2025 : राहुल गांधी को कितनी कामयाबी दिलाएगा EBC कार्ड? 3 नेताओं की पलट चुका है किस्मत

What is the EBC caste in Bihar?, Are EBC and EWS the same in Bihar?, Is OBC equal to EBC?, बिहार में ईबीसी जाति क्या है?, क्या बिहार में ईबीसी और ईडब्ल्यूएस समान हैं?, Bihar ebc login, Bihar ebc result, BC EBC Welfare school list in Bihar, Bcebconline Bihar gov in, Bcebconline Bihar gov in Login, EBC Department Bihar, BCEBC Bihar,
पटना

Punjab Cabinet: राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन…पंजाब में मान सरकार औद्योगिक विकास के लिए उठा रही बड़े कदम

राष्ट्रीय

लेह हिंसा पर बीजेपी नेता ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कह दी ये बड़ी बात

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.