Agni Prime Missile: फटी रह गई दुनिया की आंखें ! भारत ने ट्रेन से दागी भयंकर मिसाइल !

Agni Prime Missile News LIVE:भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया… कारनामा भी ऐसा की दुनिया आंखें फाड़े देखती रह गई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह नई पीढ़ी की मिसाइल रेल आधारित (Rail Launcher) मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई. परीक्षण पूरी तरह सफल रहा.यह पहली बार है जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल (Agni Prime Missile LIVE launching) दागी गई. इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जिनके पास ‘कैनिस्टराइज्ड’ (Agni Prime Missile) लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है, अग्नि-प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है. यह इंटरमीडिएट रेंज (मध्यम दूरी) वाली है, जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है, क्या है इस मिसाइल की ताकत और क्या है इस मिशन का पूरा अपडेट, देखें पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट