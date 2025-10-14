Patrika LogoSwitch to English

ASI Sandeep Kumar Suicide: एएसआई संदीप का आखिरी वीडियो देख खून खौल उठेगा, आईपीएस पूरन सुसाइड केस में चौंकाने वाला खुलासा

ASI Sandeep kumar Last Video: मैं भगत सिंह का फैन हूं, सच्चाई कुर्बानी मांगती है, मैं जाऊंगा तब ही देश जागेगा, देशभक्ति में ओत प्रोत सुसाइड से पहले एएसआई की बातें जिसने भी सुनीं और देखी उनकी आंखों में आंसूं जरूर आए होंगे, रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे... देखें पूरा वीडियो

image

Kripa Shankar Sharma

Oct 14, 2025

ASI Sandeep kumar Last Video: मैं भगत सिंह का फैन हूं, सच्चाई कुर्बानी मांगती है, मैं जाऊंगा तब ही देश जागेगा, देशभक्ति में ओत प्रोत ये पंक्तियां सुसाइड नोट में जो भी पढ़ रहा है उसके आंखों में आंसूं जरूर आए होंगे, रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे, हरियाणा पुलिस के दो हाई-प्रोफाइल सुसाइड ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. 7 अक्टूबर को जहां IPS वाई पूरन कुमार ने सुसाइड (IPS Puran Kumar suicide Case) नोट लिखकर वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं अब रोहतक में ASI संदीप कुमार ने आत्महत्या (ASI Sandeep kumar suicide case) करने से पहले एक सुसाइड वीडियो जारी कर पूरन कुमार की आत्महत्या पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, अब इन दोनों आरोपों में सच्चा कौन है ये सबसे बड़ी बात है, आखिर संदीप कुमार ने क्यों सुसाइड किया, ऐसा क्या है की हरियाणा की सियासत में हंगामा मच गया, देखें पूरा वीडियो, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

Hindi News / National News / Videos / ASI Sandeep Kumar Suicide: एएसआई संदीप का आखिरी वीडियो देख खून खौल उठेगा, आईपीएस पूरन सुसाइड केस में चौंकाने वाला खुलासा

