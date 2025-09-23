UP Accident: यूपी के अलीगढ़ में मौत ने मचाया ऐसा तांडव , जिंदा जले 4 लोग !

UP accident: ना संभलने का समय मिला ना जान बचाने का मौका, अलीगढ़ हाईवे पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है कि सुन कर ही रूह कांप उठेगी, यूपी (UP Accident) के अलीगढ़ (Aligarh accident) में ये दर्दनाक हादसा हुआ है. अकराबाद थाना क्षेत्र में एक कार और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में चार लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है. मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल हैं, देखिए कैसे हुआ भयंकर हादसा, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar Sharma) की रिपोर्ट