China News : क्या शी जिनपिंग को हुई मारने की कोशिश ? देखें सबसे करीबी जनरल ने कैसे रचा षडयंत्र

Xi Jinping assassination attempt : क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की जान को खतरा है ? क्या उन्हें शासन से हटाने की साजिश रची गई, जी हां आज पूरी दुनिया ( China news ) के सामने सबसे बड़ा सवाल ये ही है, इस मामले में जांच बैठी है शी जिनपिंग के सबसे करीबी [&hellip;]

भारत

Kripa Shankar Sharma

Jan 25, 2026

Xi Jinping assassination attempt : क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की जान को खतरा है ? क्या उन्हें शासन से हटाने की साजिश रची गई, जी हां आज पूरी दुनिया ( China news ) के सामने सबसे बड़ा सवाल ये ही है, इस मामले में जांच बैठी है शी जिनपिंग के सबसे करीबी और सबसे पावरफुल जनरल झांग यूश्या (Zhang Youxia) पर, रूमर्स के मुताबिक, शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रची गई, सवाल ये भी है की क्या झांग यूश्या ने असैसिनेशन प्लॉट चलाया या खुद टारगेट थे ? देखें पूरी अपडेट, फैक्ट्स, रूमर्स और क्या होगा आगे – जानिए इस वीडियो में।

Published on:

25 Jan 2026 04:47 pm

