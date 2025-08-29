Weather Update Today: सावधान ! अगले 24 घंटे बहुत भारी, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी ! देखें 30 अगस्त का मौसम अपडेट

Patrika LogoSwitch to English

Kripa Shankar Sharma

Aug 29, 2025

India’s Today Weather: देश के कई राज्य भयंकर बारिश और कुदरत के कोहराम का सामना कर रहे हैं, मानसून (IMD) का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Update) से लेकर हिमाचल (Himachal Pradesh Weather Update) तक भयंकर तबाही मची है, दिल्ली (Delhi-NCR Weather Update), यूपी, बिहार (Bihar Weather Update),राजस्थान में भी बारिश कहर बरसा रही है। इन राज्यों में जानलेवा बारिश से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आपदा विभाग लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से टेंशन देने वाला अलर्ट जारी किया है। राजस्थान (Rajasthan Weather Update) में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र (Maharastra Weather Update) में अगले 7 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं 30 अगस्त (30 August Weather Update) को किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम… देखिए देशभर का मौसम अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

29 Aug 2025 11:26 pm

