‘राजनीति में फुलस्टॉप नहीं होता…’, राज्य सभा में 37 सांसदों की विदाई पर बोले पीएम मोदी

Narendra Modi Rajya Sabha Speech: राज्य सभा में रिटायर होने वाले 37 सांसदों की विदाई को लेकर बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज 37 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राजनीति में कोई फुलस्टॉप नहीं होता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर दो साल में ऐसा अवसर आता है, जब हमारे लिए भावुक क्षण होते हैं।