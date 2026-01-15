15 जनवरी 2026,

Weather Update Today: 16,17,18 को मौसम चौंकाएगा ! इन राज्यों में बड़ा अलर्ट जारी !

Weather Update Today: 17, 18 और 19 जनवरी को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दिल्ली-एनसीआर,राजस्थान , बिहार ,मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में शीतलहर व भीषण कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहेगा

भारत

image

Kripa Shankar Sharma

Jan 15, 2026

India’s Today Weather: देशभर के कई राज्यों में मौसम (Weather Update Today) का ट्रिपल अटैक देखने को मिल सकता है, बारिश, शीतलहर और कोहरे के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित होने के आसार हैं, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अगले सप्ताह से मौसम में बड़े बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 17, 18 और 19 जनवरी को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश (UP Weather Update) के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश (Heavy Rain Alert) होगी, जबकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Weather Update),राजस्थान (Rajasthan weather today), बिहार (Bihar Weather Update),मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में शीतलहर व भीषण कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहेगा। कोल्ड डे (Cold Day) जैसी स्थिति के कारण कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। सुबह के वक्त पाला गिरने की संभावना है। इधर, पहाड़ों पर उत्तराखंड (Uttarakhand Weather update), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather update), लद्दाख और जम्मू-कश्मीर बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस बना रहेगा और कोहरे से पहाड़ियों से पटी नजर आएंगी। उधर, दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु (Tamil Nadu Weather Update), (Andhra Pradesh Weather Update) केरल और लक्ष्यद्वीप में मध्यम बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में शीतलहर का कहर जारी है। कई हिस्सों में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन पर बुरा असर देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में घना कोहरा और शीतलहर मौसम को प्रभावित करेगा। दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। एक ओर कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आईएमडी के मुताबिक, एनसीआर में शीतलहर का अलर्ट जारी रहेगा, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में रिकॉर्ड की जाएगी, देखें देशभर का मौसम अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट (Kripashankar sharma)

Published on:

15 Jan 2026 12:35 pm

