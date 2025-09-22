Weather Update Today: कहीं गर्मी, कहीं आंधी-तूफान ! इन राज्यों में बड़ा अलर्ट जारी !

India’s Today Weather: देशभर में मानसून (Weather Update Today) का असर अब कमजोर नजर आ रहा है। भारी बारिश की संभावनाएं अब पुरानी बात हो गई है। अब फिर गर्मी के दिन लौटते दिख रहे हैं लेकिन कुछ राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, राजस्थान (Rajasthan Weather Update) से लेकर गुजरात (Gujrat Weather Update) और महाराष्ट्र (Maharastra Weather Update) में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार (IMD) राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और धौलपुर में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने (Lightning) की आशंका जताई गई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली (Delhi-NCR Weather Update) में आज मौसम पूरी तरह सामान्य रहने की उम्मीद है। बिहार में भी वर्षा की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन पटना, सिवान, सारण और दरभंगा जैसे जिलों में बादल छाए (Thunderstorm) रहेंगे और तापमान में गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिससे गर्मी बनी रह सकती है, एक ओर देश के कई हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Update) में बारिश की संभावना बेहद कम है और कल तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather Update) में भी फिलहाल वर्षा के कोई संकेत नहीं हैं, देखिए देशभर का मौसम अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट