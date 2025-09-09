अचानक फिर करवट लेगा मौसम, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, तब से ही कई राज्यों में जमकर बरस रहा है। देशभर में कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से तो राहत तो मिली ही है, साथ ही नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल भी बढ़ा है। देशभर में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कहीं बारिश, कहीं तूफान, तो कहीं वज्रपात और अब कहीं भयंकर गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। बारिश के बाद अब दिल्ली में गर्मी का सितम दिखना शुरू हो गया है, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पूसा, पीतमपुरा, कुतुब मीनार, राजघाट, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों पर गर्मी का अलर्ट जारी किया है।

वहीं, दिल्ली से उलट बिहार में ओलावृष्टि, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अगर बिहार में बुधवार के मौसम की बात करें विभाग ने पुर्वानुमान जारी कर दिया है। बारिश थमने से बिहार में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हालांकि, कई इलाकों में हल्की छिटपुट बारिश जरूर हुई है। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगर बिहार में बुधवार के मौसम की बात करें तो विभाग ने छपरा, गोपालगंज, आरा, समेत कई जिलों में विभाग ने ओलावृष्टि, बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट है।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 10 सितंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर से मानसूनी ट्रफ रेखा दोबारा उत्तर की ओर खिसकेगी और तराई में मध्यम से भारी बारिश होगी। 10 सितंबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 11 सितंबर से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. भारी बारिश की शुरूआत प्रदेश के तराई बेल्ट के अलग-अलग हिस्सों से हो सकती है। 11 सितंबर को पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जिसके बाद भारी बारिश का दायरा बढ़ सकता है. वहीं, प्रदेश में भारी बारिश के क्रम में 12 और 13 सितंबर को भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं, बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब में भी मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबकि अरब सागर में लो प्रेशर बनेगा। इस कारण बारिश की गतिविधियां अब बहुत तेजी से दक्षिण भारत सहित महाराष्ट्र में बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के मुंबई सहित कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9 और 10, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड और मणिपुर में कुछ स्थानों पर 12-15 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है।