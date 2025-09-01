Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमीन खां की कांग्रेस में वापसी पर ये क्या बोल गए हरीश चौधरी

गोविन्द सिंह डोटासरा के बाद नए प्रदेशाध्यक्ष की दावेदारी पर पूछे गए सवाल पर हरीश चौधरी ने साफ कहा कि व्यक्ति से ज्यादा पार्टी बड़ी है। पद की होड़ लगाने से बेहतर है कि सभी मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें।

भारत

Darsh Sharma

Sep 01, 2025

मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी और राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने पत्रिका से खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसआई भर्ती रद्द होने से लेकर आरपीएससी में भ्रष्टाचार और अमीन खां की घर वापसी तक तमाम मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए। अमीन खान की कांग्रेस में वापसी को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि धुर विरोधी भी अगर पार्टी में लौटते हैं तो यह कांग्रेस के लिए मजबूती का संकेत है।उन्होंने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि सबको मिलकर संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। गोविन्द सिंह डोटासरा के बाद नए प्रदेशाध्यक्ष की दावेदारी पर पूछे गए सवाल पर हरीश चौधरी ने साफ कहा कि व्यक्ति से ज्यादा पार्टी बड़ी है। पद की होड़ लगाने से बेहतर है कि सभी मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें। वहीं, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हरीश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ था और इस पर राजनीति करने के बजाय पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आरपीएससी की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि भर्ती में क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। हरीश चौधरी ने साफ किया कि उनका मकसद किसी पद की राजनीति करना नहीं है, बल्कि पार्टी को मज़बूत करना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 10:46 pm

Hindi News / National News / अमीन खां की कांग्रेस में वापसी पर ये क्या बोल गए हरीश चौधरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी: JJMP के 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 AK राइफल समेत 1700 कारतूस बरामद

राष्ट्रीय

दिल्ली पहुंचते ही PM मोदी ने भगवंत मान को मिलाया फोन, जानिए क्या हुई दोनों के बीच बातचीत?

राष्ट्रीय

प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर ऐसे खुला राज

राष्ट्रीय

रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: SBI के साथ नया बीमा समझौता, 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित

राष्ट्रीय

भीड़ ने महिला को दी क्रूर सजा: चोरी के आरोप में बाल काटे, जूतों की माला पहनाई

Jharkhand crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट