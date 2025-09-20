Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कितने बजे लगेगा सूर्यग्रहण.? भारत में दिखेगा या नहीं.?क्या लगेगा सूतक.? जानिए पूरा सच

सबसे राहत की बात ये है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से ग्रहण का सूतककाल भी नहीं लगेगा। ना ही ग्रहण और सूतक काल के नियम लागू होंगे। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहण का प्रभाव सभी बारह राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभदायी रहेगा जबकि कुछ राशियों पर नकारात्मक असर डालेगा।

भारत

Darsh Sharma

Sep 20, 2025

क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण..?
क्या भारत पर पड़ेगा ग्रहण का असर..?
क्या भारत में भी मान्य होगा ग्रहण का सूतक..?
क्या ग्रहण के समय में बाहर निकलना है या नहीं.?
क्या रविवार को करना होगा ग्रहण के नियमों का पालन..?
ऐसे कई सवाल.. इस वक्त कई भारतीयों के मन में है… इस रिपोर्ट में आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। 21 सितंबर यानी रविवार को साल का आखिरी सूर्यग्रहण है। भारत में सूर्य ग्रहण का काफी धार्मिक महत्व माना जाता है। रविवार को पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ऐसे में देशभर में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या हम पर इस ग्रहण का असर होगा..?

इसके जवाब से पहले आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा.? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 ​सितंबर को रात में 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा.. जो तड़के 3 बजकर 23 मिनट तक चलेगा। यानी लगभग साढ़े चार घंटे तक ग्रहणकाल रहेगा। शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में सुबह 11 बजे सूतक शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे राहत की बात ये है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से ग्रहण का सूतककाल भी नहीं लगेगा। ना ही ग्रहण और सूतक काल के नियम लागू होंगे। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहण का प्रभाव सभी बारह राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभदायी रहेगा जबकि कुछ राशियों पर नकारात्मक असर डालेगा। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण विशेषकर सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इन्हें नौकरी, व्यवसाय और मान-सम्मान में वृद्धि मिलेगी। वहीं अन्य राशियों को भी धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

अब सवाल ये कि भारत में नहीं तो फिर सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। इसका जवाब है कि इसे केवल न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। यानी भारत में लोग इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल तभी माना जाता है जब ग्रहण भारत में दिखाई दे। लेकिन 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, बल्कि यह मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी देशों में देखा जाएगा। इस कारण भारत में इसका सूतक काल प्रभावी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि नवरात्रि जैसे धार्मिक कार्य और पूजा-पाठ बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे। यही वजह है कि इस ग्रहण का असर भारत के लिए शुभ संकेतों से भरा माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 11:02 pm

Hindi News / National News / Videos / कितने बजे लगेगा सूर्यग्रहण.? भारत में दिखेगा या नहीं.?क्या लगेगा सूतक.? जानिए पूरा सच

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

एच1बी वीजा शुल्क बढ़ने को लेकर आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर तंज, सरकार की चुप्पी को बताया अंधकार

Aditya Thackeray
राष्ट्रीय

2027 तक मुंबई में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने ट्रेन सुरंग का किया उद्घाटन

Bullet train tunnel inaugurated in mumbai
राष्ट्रीय

बहन रोहिणी के पक्ष में आए तेज प्रताप, कहा- उनका अपमान किया तो चलेगा सुदर्शन चक्र

Tej Pratap yadav
राष्ट्रीय

‘परिवारों पर पड़ सकता है असर’: ट्रंप के H-1B वीजा के फैसले पर भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया

Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय

दिवाली से पहले अमूल ने दी बड़ी खुशखबरी, 700 प्रोडक्ट्स के रेट घटाए

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.