पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो पति ने गोलियों से भूना!

मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) के ग्वालियर(Gwalior) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है…यहां के रूप सिंह स्टेडियम के बाहर एक युवक(Live-In Partner Murder Gwalior) ने अपनी पत्नी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी…उसने कट्‌टे से उसके सिर में चार फायर(Roop Singh Stadium) किए…हत्या के बाद वह पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा और फेसबुक पर लाइव चला गया…बाद में उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया…आरोपी युवक का नाम अरविंद परिहार है….वहीं महिला का नाम नंदिनी परिहार(Nandini Parihar) है…दोनों ने लव मैरिज की थी…लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि खुद अरविंद ने नंदिनी को गोलियों से भून दिया…