भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन.? ‘वीजा बम’ के बीच पीएम मोदी का खुलासा

पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चिप हो या शिप, भारत में ही बनेंगे।

भारत

Darsh Sharma

Sep 20, 2025

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर फोड़े H1B वीजा बम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन का नाम उजागर कर दिया। शनिवार को गुजरात के भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विदेशों पर निर्भरता को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। हमारा असली दुश्मन दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता ही है। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन, निर्भरता के दुश्मन को हराना होगा। पीएम मोदी ने भारत में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में सरकार के प्रयासों और भारत की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चिप हो या शिप, भारत में ही बनेंगे।

20 Sept 2025 10:56 pm

Hindi News / National News / Videos / भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन.? ‘वीजा बम’ के बीच पीएम मोदी का खुलासा

