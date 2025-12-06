6 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा बावा से मांगी माफी.. जानिए वजह

शादी के मंडप में बागेश्‍वर महाराज पंडित धीरेंद्र शास्‍त्री दूल्‍हे के पीछे बैठे दिखे। मशहूर कवि और रामकथा वाचक कुमार विश्‍वास भी युवा जोड़े को आशीर्वाद देने जयपुर आए।

भारत

Darsh Sharma

Dec 06, 2025

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शादी के बंधन में बंध गए हैं। जिंदगी के सबसे यादगार लम्हे के लिए उन्होंने छोटी काशी यानी जयपुर को चुना। जहां ताज आमेर होटल में भव्य शादी समारोह हुआ। जिसमें देशभर से बड़े-बड़े मेहमान शामिल हुए। लेकिन इस शादी के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है… जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंद्रेश उपाध्याय और उनकी पत्नी से माफी मांगी है। दरअसल, भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने शादी में शामिल नहीं हो पाने के लिए इंद्रेश कुमार और उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा से माफी मांगी है। अक्षरा सिंह ने दोनों की शादी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा। प्यारे भैया-भाभी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं और ना आ पाने के लिए माफी। भाभी को जल्द ही मिलने आऊंगी। उनका ये मैसेज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। शादी के मंडप में बागेश्‍वर महाराज पंडित धीरेंद्र शास्‍त्री दूल्‍हे के पीछे बैठे दिखे। मशहूर कवि और रामकथा वाचक कुमार विश्‍वास भी युवा जोड़े को आशीर्वाद देने जयपुर आए। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में श्री मलूक पीठाधीश्वर संत राजेंद्र दास, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, पुंडरीक गोस्वामी, संत अलबेली माधुरी शरण और म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने गायक बी प्राक भी शामिल हुए।

Published on:

06 Dec 2025 09:26 pm

