क्यों किया CJI पर हमला, वकील का होश उड़ाने वाला खुलासा!

किशोर को अपनी इस हरकत पर किसी तरह का पछतावा नहीं है...उनका कहना है कि वह जेल जाने के लिए भी तैयार हैं. जबकि उनके परिवार ने इसके लिए उनकी कड़ी निंदा की है....

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Oct 07, 2025

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाला मामला सामने आया…वकील राकेश किशोर ने देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई(CJI BR Gavai) पर अदालत की कार्यवाही के दौरान जूता फेंकने की कोशिश की…इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया(Bar Council) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राकेश किशोर(Rakesh Kishore) का वकालत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है…अब राकेश किशोर देश की किसी भी अदालत, ट्राइब्यूनल या कानूनी संस्था में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, जब तक आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई(Attack On CJI) पूरी नहीं होती…जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील ने नया खुलासा किया है…किशोर को अपनी इस हरकत पर किसी तरह का पछतावा नहीं है…उनका कहना है कि वह जेल जाने के लिए भी तैयार हैं.जबकि उनके परिवार ने इसके लिए उनकी कड़ी निंदा की है….

Published on:

07 Oct 2025 02:19 pm

Hindi News / National News / Videos / क्यों किया CJI पर हमला, वकील का होश उड़ाने वाला खुलासा!

Patrika Site Logo

