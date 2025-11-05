बिहार चुनाव से क्यों बनाई दूरी.? आजम खान ने खुद बताई वजह

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने बिहार चुनाव प्रचार से दूरी की असली वजह बता दी है।

उन्होंने कहा कि बिहार में जंगलराज है, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। आजम खान ने कहा कि उन्हें दी गई Y-कैटेगरी सुरक्षा अधूरी है और उन्होंने सरकार से इस पर सवाल पूछा है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि कमजोरों का वोट नहीं बंटना चाहिए। जानिए पूरी रिपोर्ट — क्यों नाराज़ हैं आजम खान, और क्या है इसका असर समाजवादी पार्टी और बिहार की सियासत पर।