बिहार चुनाव से क्यों बनाई दूरी.? आजम खान ने खुद बताई वजह

आजम खान ने कहा कि जो Y-कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, वह भी स्पष्ट नहीं थी। अगर सुरक्षा देनी है, तो पूरी दे, अधूरी सुरक्षा का क्या मतलब? साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार का तथाकथित जंगलराज जल्द खत्म होगा और राज्य में स्थिरता आएगी।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 05, 2025

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने बिहार चुनाव प्रचार से दूरी की असली वजह बता दी है।
उन्होंने कहा कि बिहार में जंगलराज है, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। आजम खान ने कहा कि उन्हें दी गई Y-कैटेगरी सुरक्षा अधूरी है और उन्होंने सरकार से इस पर सवाल पूछा है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि कमजोरों का वोट नहीं बंटना चाहिए। जानिए पूरी रिपोर्ट — क्यों नाराज़ हैं आजम खान, और क्या है इसका असर समाजवादी पार्टी और बिहार की सियासत पर।

Published on:

05 Nov 2025 03:13 pm

बिहार चुनाव से क्यों बनाई दूरी.? आजम खान ने खुद बताई वजह

