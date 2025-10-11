अचानक प्रशांत किशोर से क्यों मिली ज्योति सिंह? क्या पवन सिंह के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव?

पवन सिंह(Pawan Singh) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं…कुछ दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह(Jyoti Singh) उनसे सुलह करने के लिए लखनऊ उनके घर पहुंची थीं. यहां उन्होंने काफी हंगामा किया…बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर(Prashant Kishor) से मुलाकात की है…मुलाकात के बाद ज्योति ने कहा कि मैंने भाई से न्याय की गुहार लगाई हूं…प्रशांत किशोर ने ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद कहा कि वह बिहार(Jyoti Singh vs Pawan Singh) की एक महिला के रूप में अपनी बात रखने आई थीं…किशोर ने स्पष्ट किया कि ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है….