धर्मेन्द्र की प्रेयर मीट में क्यों नहीं पहुंची हेमा मालिनी.. जानिए वजह

धर्मेंद्र के निधन के बाद मुंबई में गुरुवार को हीमैन की प्रेयर मीट का आयोजन हुआ। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे, लेकिन हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नहीं पहुंचीं। ऐसे में मायानगरी से कई सवाल उठने शुरू हो गए। आखिर क्यों हेमा प्रार्थना सभा में नहीं पहुंची। क्या सनी देओल ने हेमा मालिनी को बुलाया नहीं। क्या देओल परिवार ने उन्हें सभा में आने से मना किया। हैरानी उस समय हुई जब हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग से शोक सभा का आयोजन रखा। जिसमें गीता पाठ और भजन कराया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर खबर फैली कि सनी देओल और उनके परिवार ने हेमा मालिनी को धर्मेन्द्र की प्रेयर मीट में नहीं बुलाया। यही वजह है कि हेमा मालिनी वहां नहीं गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने अलग से प्रार्थना सभा का आयोजन भी रख लिया। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में रखी गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल इस प्रेयर मीट में नजर नहीं आईं।