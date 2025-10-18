20 अक्टूबर को दिवाली क्यों.? ज्योतिषाचार्य ने बताई वजह.. जानिए पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर.. क्या आपके मन में दिवाली को लेकर कंफ्यूजन है। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि इस बार दीपावली कब मनाई जाए। तो इस वीडियो में आपकी यही कंफ्यूजन दूर होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी दीपोत्सव को लेकर संशय है। कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को दिवाली बता रहा है। इस साल कार्तिक अमावस्या 2 दिन रहने वाली है। ज्योतिषाचार्य पं. हेरम्ब स्वरूप शर्मा के अनुसार, इस बार कार्तिक अमावस्या सोमवार, 20 अक्टूबर को दोपहर 03.45 बजे शुरू होगी, जो अगले दिन यानी मंगलवार, 21 अक्टूबर को शाम 05.55 बजे तक रहेगी। ऐसे में दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. जबकि अगले दिन सुबह यानी 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या का दान-स्नान होगा।