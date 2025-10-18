Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

20 अक्टूबर को दिवाली क्यों.? ज्योतिषाचार्य ने बताई वजह.. जानिए पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य पं. हेरम्ब स्वरूप शर्मा के अनुसार, इस बार कार्तिक अमावस्या सोमवार, 20 अक्टूबर को दोपहर 03.45 बजे शुरू होगी, जो अगले दिन यानी मंगलवार, 21 अक्टूबर को शाम 05.55 बजे तक रहेगी। ऐसे में दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 18, 2025

20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर.. क्या आपके मन में दिवाली को लेकर कंफ्यूजन है। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि इस बार दीपावली कब मनाई जाए। तो इस वीडियो में आपकी यही कंफ्यूजन दूर होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी दीपोत्सव को लेकर संशय है। कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को दिवाली बता रहा है। इस साल कार्तिक अमावस्या 2 दिन रहने वाली है। ज्योतिषाचार्य पं. हेरम्ब स्वरूप शर्मा के अनुसार, इस बार कार्तिक अमावस्या सोमवार, 20 अक्टूबर को दोपहर 03.45 बजे शुरू होगी, जो अगले दिन यानी मंगलवार, 21 अक्टूबर को शाम 05.55 बजे तक रहेगी। ऐसे में दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. जबकि अगले दिन सुबह यानी 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या का दान-स्नान होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / National News / Videos / 20 अक्टूबर को दिवाली क्यों.? ज्योतिषाचार्य ने बताई वजह.. जानिए पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

1977 के Bofors Scandal का उठा धुआं, BJP सांसद ने राजीव गांधी को लेकर एक्स पर राहुल गांधी से क्यों पूछे तीखे सवाल, जानिए

BJP MP Nishikant Dubey on Bofors Scandal
राष्ट्रीय

UAE का गाजा मिशन: 7,200 टन सहायता से भरा जहाज रवाना, चिवालरस नाइट 3 का कमाल!

UAE Gaza Aid Ship
राष्ट्रीय

देश का ऐसा गांव जहां दिवाली के दिन मनाया जाता है मातम, जानिए दर्दनाक मौतों का इतिहास

Dark Diwali History
राष्ट्रीय

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले चिराग, कहा- 100 परसेंट स्ट्राइक रेट से जीतना है लक्ष्य

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

‘हाथ में मशाल लिए आत्माओं को बुलाते हैं’, जानें देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे दिवाली मनाते हैं लोग

Diwali traditions in different parts of country
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.