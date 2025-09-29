37 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर.? मौलाना तौकीर रजा पर एक और बड़ा एक्शन.!

उत्तर प्रदेश के बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक झड़पों को लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। बरेली नगर निगम ने मौलाना तौक़ीर रज़ा की संस्था इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के दफ़्तर को सील कर दिया है। इसी के साथ मौलाना तौकीर रजा का दफ्तर वक्फ की जिस इमारत में था उसकी मार्केट को नगर निगम ने खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। मार्केट में कई दुकानों को नगर निगम ने खाली करने का आदेश दिया। दुकानें खाली होने के बाद किसी बड़ी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।