क्या GST 2.0 से किसानों को होगा बंपर फायदा!

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी व्यवस्था(New GST Rules) में बदलाव की तैयारी की जा रही है…इस बदलाव का सीधा(New Tax Slab) असर किसानों व मध्यम वर्ग के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर पड़ेगा…खासकर किसानों के खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि उपकरणों पर…बताया जा रहा है कि सरकार किसानों को जीएसटी(GST Council) में राहत देने का मूड बना रही है…इसके तहत सरकार कृषि यंत्रों व खेती में काम आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी कम करने पर विचार कर रही है…यदि ऐसा होता है तो जीएसटी दरों में बदलाव से ट्रैक्टर, बीज ड्रिल, थ्रेसर जैसे यंत्रों पर लगने वाला टैक्स घट सकता है…जिससे किसानों को फायदा होगा…