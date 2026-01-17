BMC में तख्तापलट करेगी शिवसेना? संजय राउत ने बताया गेमप्लान!

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शिवसेना के गढ़ में सेंध लगा दी है। मुंबई का किला ढहने के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने तख्तापलट के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा-शिंदे के पास आज केवल 4 का बहुमत है। विपक्ष के पास एक ऐसा आंकड़ा है कि हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा जयचंदों को पैदा कर चुनाव जीतती है। हमारी पार्टी में कुछ ‘जयचंद’ थे, यदि वे ‘जयचंद’ पैदा नहीं होते तो भाजपा की 100 पीढ़ी भी मेयर नहीं बना पाती। उन्होंने कहा कि एमएनएस को 6 सीटें मिलीं और वे बहुत सारी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम बहुत कम मतों से हार गए हैं। यदि हम वहां जीत जाते तो आपको आज मुंबई में जो तस्वीर दिख रही है वो नहीं दिखती। और क्या कुछ बोले संजय राउत.. देखिए वीडियो