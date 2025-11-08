Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भाजपा में जाएंगे तेज प्रताप.? लालू परिवार की उड़ी नींद.!डील फाइनल.?

तेज प्रताप ने बिहार में कुल 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से ज़्यादातर सीटें वे हैं, जो यादव बहुल हैं और आरजेडी जीतती रही है। तेज प्रताप ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहां उनका कोई नया वोट बैंक नहीं है बल्कि वे आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 08, 2025

बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 नवंबर को परिणाम आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही सियासी हवा तेजी से बदल रही है। पहले चरण में बंपर मतदान के बाद नेताओं ने राजनीतिक समीकरण बैठाने भी शुरू कर दिए है। इस बीच, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भाजपा नेता रवि किशन से मुलाकात कर सभी को चौंका दिया है। खास बात ये है कि एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने बिहार की राजनीति में नए गठबंधन के संकेत भी दे दिए।

तेज प्रताप ने संकेत दिया तो भाजपा नेता रवि किशन ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। नई संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, किसी निजी एजेंडे के कारण राजनीति में नहीं हैं।

तेज प्रताप और भाजपा के बीच पक रही नई खिचड़ी से लालू परिवार की नींद उड़ गई है। नए समीकरणों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। दरअसल, RJD और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का एलान किया था। इस बार महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में भी है। तेज प्रताप ने बिहार में कुल 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से ज़्यादातर सीटें वे हैं, जो यादव बहुल हैं और आरजेडी जीतती रही है। तेज प्रताप ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहां उनका कोई नया वोट बैंक नहीं है बल्कि वे आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। ऐसे में भाजपा नेताओं से तेज प्रताप की नजदीकियां तेजस्वी यादव के रास्ते में कांटे बिछा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Nov 2025 02:30 pm

Hindi News / National News / Videos / भाजपा में जाएंगे तेज प्रताप.? लालू परिवार की उड़ी नींद.!डील फाइनल.?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव
राष्ट्रीय

मौसम विभाग की चेतावनी: 8, 9 और 10 नवंबर को होगा शीत लहर का एहसास, इन राज्यों में दिखेगा ठंड का असर

Cold wave warning
राष्ट्रीय

‘क्या वह नाचने की नौकरी देंगे?’, तेजप्रताप के बयान पर खेसारी लाल ने दिया जवाब, कहा- बाकी लोगों के साथ…

राष्ट्रीय

‘पैंट में कंटीला पौधा डाला, क्लास में अलग बैठाया’…दलित छात्र पर जातिगत प्रताड़ना के आरोपों में टीचर गिरफ्तार

Himachal shimla news
राष्ट्रीय

नॉनवेज शॉप खोलने पर जमकर पिटाई, भगवा गमछा पहने हमलावर ने दुकानदार से लगवाए ‘जय श्री राम’ के नारे

hisar news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.